البحرية الايطالية تنقذ اكثر من 4 الاف مهاجر وتنتشل 28 جثة من البحر المتوسط

تمكنت البحرية الايطالية, يوم الثلاثاء, من إنقاذ أكثر من 4 الاف مهاجرا وانتشال 28 جثة من البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن خفر السواحل الإيطالي انه ” تم إنقاذ نحو 4655 مهاجرا امس وانتشال 28 جثة خلال أكثر من 30 عملية إنقاذ في مياه البحر المتوسط”.

وبلغ عدد من وصلوا إلى ايطاليا منذ بداية العام الجاري 142 ألفا ولقي نحو 3100 حتفهم.

وتتركز أسوأ أزمة للمهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حاليا في إيطاليا التي تقع على الحد الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

شام تايمز

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