منح جائزة نوبل للكيمياء للعام 2016 لثلاثة باحثين من فرنسا وبريطانيا وهولندا

منحت جائزة نوبل للكيمياء للعام 2016 إلى الفرنسي جان بيار سوفاج والبريطاني ج. فرايرز ستودارت والهولندي برنارد ل. فيرينخا تقديرا لاستحداثهم جزئيات يمكن التحكم بحركتها.

ونقلت /ا ف ب/ عن لجنة نوبل قولها في قرار المنح اليوم “أن الباحثين المذكورين طوروا جزئيات يمكن التحكم بحركتها والتي بإمكانها القيام بمهمة عندما تضاف الطاقة إليها” مشيرة إلى أنه من المرجح جدا أن تستخدم الآلات الجزيئية في تطوير أشياء مثل مواد جديدة وأجهزة استشعار وأنظمة لتخزين الطاقة.

وكانت جائزة نوبل للفيزياء للعام 2016 منحت أمس إلى البريطانيين ديفيد ثاوليس وف ودانكن هولداين وج ومايكل كوستيرليتس تقديرا لأبحاثهم حول المادة .

شام تايمز

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