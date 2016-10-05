موغيريني تؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مصالحة بسوريا بما في ذلك في منطقة حلب

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، يوم الأربعاء، أن بروكسل ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة في سوريا، بما في ذلك في منطقة حلب.

وذكرت موقع (روسيا اليوم) ان وكالة(تاس) نقلت عن موغيريني قولها, بعد وصولها إلى بروكسل للمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لأفغانستان, ان “الاتحاد الأوروبي سيبذل كل جهوده لدعم العملية السلمية في سوريا، بما في ذلك في حلب. وسيواصل العمل على تحقيق المصالحة في هذا البلد بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين”.

وكانت موغيريني تواصلت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول التسوية في سوريا، حيث أكدا عدم وجود شروط مسبقة لتنفيذ الخطوات، كما تناولت هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اقتراح الاتحاد لتقديم مساعدات انسانية لمدينة حلب.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المشاركين في المؤتمر الدولي حول أفغانستان سيبحثون الوضع في سوريا على هامش أعمال المؤتمر.

وشددت موغيريني على “عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة العودة إلى العملية السياسية”.

وتشارك أكثر من 100 وفد من 70 بلدا و30 منظمة في المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت، يوم الاحد عن “مبادرة انسانية عاجلة” للاتحاد الاوروبي بهدف افساح المجال أمام المنظمات الانسانية لتقديم المساعدة لسكان مدينة حلب المحاصرة.

وطالبت الأمم المتحدة, بوقت سابق من يوم الأحد, “بتحرك عاجل” لإنهاء ما وصفته بـ “الجحيم” في حلب الشرقية, مشيرة الى ان المدنيين هناك يعانون من “مستوى وحشية لا يليق بالبشر”.

وانهارت الهدنة في سوريا, التي دخلت حيز التنفيذ في 12 ايلول الماضي, ودامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , الذي كان محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت فيه القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو وواشنطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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