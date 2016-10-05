ضبط 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدر بمكتب شحن بدمشق

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات اليوم في أحد مكاتب الشحن بدمشق 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدر “ما يعادل ستمئة ألف حبة”.

وفي بيان لها تلقت سانا نسخة منه أوضحت وزارة الداخلية أن حبوب الكبتاغون المضبوطة “كانت مخبأة ضمن أثاث منزلي”.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت في نهاية أيلول الماضي القبض في حمص على أحد مروجي المخدرات وضبطت بحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و15 ألف حبة كبتاغون مخدر .

كما ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض في 3 من الشهر نفسه على اثنين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 400 ألف حبة كبتاغون مخدر إضافة إلى مبالغ مالية من عملات مختلفة.

سانا

شام تايمز

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