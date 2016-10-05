عدد قياسي لمرشحي جائزة ” نوبل ” للسلام لعام 2016

تلقى معهد نوبل سيلا من الترشيحات لنيل جائزة نوبل للسلام التي من المقرر إعلان نتائجها في 7 تشرين الأول، بعد الإعلان عن الجوائز في فئات الطب والفيزياء والآداب على التوالي.

وقال مدير معهد نوبل إن عدد المرشحين لعام 2016 لنيل جائزة نوبل للسلام بلغ رقما قياسيا هو 376 مرشحا، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق عام 2014 وهو 100 مرشح.

ووفقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، يعد البابا فرنسيس والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والإيزيدية الناجية من تنظيم داعش نادية مراد، من أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2016، زعيما طرفي النزاع في كولومبيا الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وزعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية تيموليون جيميني، بالإضافة إلى الناشطة الحقوقية الروسية سفيتلانا غانوشكينا، والمفاوضين في اتفاق السلام حول الملف النووي الإيراني أرنست مونيز وعلي أكبر صالحي، وسكان من الجزر اليونانية ساعدوا المهاجرين، والطبيب الكونغولي دوني موكويغي الذي يعتني بالنساء ضحايا عمليات الاغتصاب، والأمريكي إدوارد سنودن الذي كشف برامج المراقبة الإلكترونية التي تطبقها وكالة الأمن القومي.

كما تم ترشيح دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية لنيل الجائزة لكن حظوظه تبدو منخفضة.

وكانت جائزة نوبل للسلام لعام 2015 من نصيب الرباعي الراعي للحوار التونسي.

جدير بالذكر أن أول عربي حصل على جائزة نوبل للسلام، كان الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات في عام 1978، ثم في عام 1994 فاز الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالجائزة، وفي عام 2005 حصل الديبلوماسي والسياسي المصري محمد البرادعي على الجائزة، ثم نالت الناشطة الحقوقية والكاتبة الصحفية اليمنية توكل كرمان الجائزة في عام 2011.

شام تايمز

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