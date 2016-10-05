تركيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لدمج الطلاب السوريين بنظام التعليم التركي

وقعت وزارة التربية والتعليم التركية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، على اتفاقية تتضمن استخدام موارد مالية بقيمة 300 مليون يورو، بهدف دعم عملية دمج الطلاب السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة بنظام التعليم التركي.

وشارك في التوقيع على الاتفاقية كل مستشار وزارة التربية والتعليم التركية محرم قورت، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا فرانسيس بيجيوت.

وذكر معاون مستشار وزارة التربية والتعليم التركية في كلمة له خلال حفل التوقيع الذي نظم في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، أن الاتفاقية ستمكن الوزارة من توفير دورات تعليمية باللغة التركية لنحو 300 ألف طالب.

كما ستنظم الوزارة دورات تعليمية باللغة العربية لـ 40 ألف طالب، وإعادة 10 آلاف طالب إلى العملية التعليمية، وتقديم دورات تعليمية خاصة لـ 20 ألف طالب.

وأضاف قورت أن الاتفاقية تتضمن أيضًا تزويد نحو 500 ألف طفل سوري بمواد قرطاسية، ووسائل تعليمية، ودعمًا لشراء الملابس، وتطوير وسائل خاصة لمتابعة المسيرة التعليمية للطلاب السوريين، وعملية دمجمهم في النظام التعليمي التركي، مشيرًا أن المشروع سيتم إنجازه خلال عامين.

من جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا فرانسيس بيجيوت، إن الاتحاد بصدد توفير مورد مالي يبلغ 200 مليون يورو إضافية مخصصة لبناء مدارس.

ترك برس

شام تايمز

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