كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى جرابلس منذ تحريرها ؟

وصل عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس السورية، منذ أن تم تحريرها من يد داعش في عملية درع الفرات، إلى أربعة آلاف و55 شخصا.

ويتقدم الراغبون من السوريين في العودة إلى جرابلس، بطلب إلى ولاية غازي عنتاب، وبعد حصولهم على إذن الولاية، يستكملون إجراءاتهم في مديرية الهجرة بالولاية، قبل أن يعبروا الحدود إلى سوريا.

وقال مدير إدارة الهجرة في ولاية غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، أوقتاي بهجه جي، في تصريح للأناضول، إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء منح الولاية لأذونات العبور بلغ 4 آلاف و55 شخصا.

وأشار بهجه جي، أن عملية عودة السوريين لا تزال مستمرة، حيث يستمر السوريون في تقديم طلبات للحصول على أذونات العودة.

(ANADOLU)

شام تايمز

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