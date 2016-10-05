أغلى شقة في موسكو معروضة للبيع بـ40 مليون$

تقع أغلى شقة في العاصمة الروسية على شارع تفيرسكايا القريب من الساحة الحمراء، وهذه الشقة معروضة للبيع بسعر 2.5 مليار روبل ما يعادل نحو 41.5 مليون دولار.

وتشير بيانات شركة العقارات “Savills” إلى أن ثمن أغلى 100 شقة معروضة للبيع في موسكو بلغ في تشرين الأول 77 مليار روبل (حوالي 1.2 مليار دولار).

وقال خبراء من شركة العقارات “Knight Frank & Welhome” إن قطاع العقارات الفاخرة في موسكو تراجع بين آب 2015 و2015، وبلغت قيمة التراجع 10 ملايين روبل.

شام تايمز

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