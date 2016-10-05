تايسون يهز عالم الملاكمة لبضع ساعات

فاجأ البريطاني تايسون فيوري عالم الملاكمة بقراره الاعتزال بعد الحديث عن ثبوت تناوله مادة الكوكايين، لكنه ما لبث أن تراجع عن قراره بعد ساعات من إعلانه.

وقال فيوري، في تغريدة على موقعه الرسمي “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الذي لا يتردد في استخدام الكلمات البذيئة في تصريحاته: “الملاكمة هي الشيء الأكثر تعاسة الذي شاركت فيه، الجميع أكياس من القرف، أنا الأكبر وقررت الاعتزال”.

وبعد ساعات من ذلك كتب الملاكم المثير للجدل تغريدة أخرى على صفحته “تويتر”، قال فيها: “هاهاهاها .. تعتقدون أنكم تستطيعون التخلص مني بهذه السهولة، أنا هنا لأبقى الأكبر”.

وسخر تايسون فيوري (28 عاما) من الأنباء التي أوردتها الكثير من وسائل الإعلام بخصوص ثبوت تناوله مادة الكوكايين.

وكان من المقرر أن يدافع فيوري، بطل العالم حسب تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة، عن ألقابه ضد فلاديمير كليتشكو في نزال ثأري في تموز الماضي، لكنه انسحب بسبب إصابة في الكاحل. وتم تعديل موعد النزال إلى 29 تشرين الأول الحالي، لكنه تأجل مجددا بداعي أن حالة فيوري لا تسمح له بخوض النزال.

وكان فيوري المثير للجدل بسبب تصريحاته المعادية للسيدات وللمثليين، أوقف مؤقتا في 24 حزيران، من قبل الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات لوجود مادة مشبوهة في عينة بوله في شباط الماضي، لكن الإيقاف رفع عنه بانتظار الاستماع إليه في 4 تشرين الثاني

شام تايمز

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