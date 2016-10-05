أوباميانج يكشف خطوة تقربه من الدوري الإنجليزي

كشف المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، أن مسؤولي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، عقدوا جلسة مع والده، الذي يقوم بمهام وكيل أعماله في نفس الوقت، للحديث بشأن انضمامه للفريق، الصيف المقبل.

ويعتبر أوباميانج أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، حيث أحرز 7 أهداف في 9 مباريات شارك فيها مع دورتموند حتى الآن في جميع البطولات.

وقال أوباميانج، في تصريحات أبرزتها صحيفة “أونزي” الفرنسية، اليوم، الثلاثاء، “بالفعل هناك جلسات بين والدي ومانشستر سيتي حول إمكانية انتقالي، ولكن إلى الآن لم يتم التوصل لاتفاق”.

وأضاف صاحب الـ27 عاما “أيضا ريال مدريد وباريس سان جيرمان مازالا يريدان ضمي في أقرب وقت”.

وأوضح أوباميانج موقفه قائلا “لا أريد العودة لفرنسا في الوقت الحالي، لكن نادٍ مثل باريس سان جيرمان قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولديه ما يغري أي لاعب للانضمام إليه”.

يذكر أن أوباميانج كان هدفا لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه قرر في النهاية البقاء مع أسود الفستيفال.

كووورة

شام تايمز

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