تشافي وبويول يعلقان على خطأ تير شتيجن

دافع لاعبا فريق برشلونة السابقين، تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري الحالي، وكارليس بويول، المعتزل، عن حارس مرمى الفريق الحالي، الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وكلف فريقه الهدف الرابع والهزيمة.

وأكد تشافي، الذي شارك في حدث تابع لليجا كسفير له، في العاصمة مدريد، أنه لم ير مباراة البارسا وسيلتا فيجو، ولكن “من المنطقي أن يبالغ الناس في خطأ حارس المرمى. أنا أقول إن تير شتيجن شجاع ليعترف (بخطئه)، وأن هذه هي كرة البارسا”.

كان برشلونة خسر من سيلتا على ملعب الأخير (بالايدوس) بنتيجة 3-4، حيث أخطأ تير شتيجن، ليهدي أصحاب الأرض الهدف الرابع قبل عشر دقائق تقريبا من نهاية المباراة عندما كانت النتيجة 2-3، ليصعب مهمة العودة في النتيجة على فريقه.

ومن جانبه، أكد بويول، الذي شارك في نفس الحدث الذي تم تقديم اللاعبين فيه كسفيرين لليجا، أنه يعتبر تير شتيجن “من أفضل الحراس على مستوى العالم، فهو يساهم كثيرا (في الفريق)، وأنا أدعمه تماما كمشجع”.

كما أضاف أن “اللعب بالقدمين هي إحدى مميزاته (تير شتيجن)، وعندما تبدأ الكثير من الهجمات (من الخلف)، من الطبيعي أن ترتكب خطأ ما. وحينما تقيم الفريق في آخر الموسم، ستجد أن 95% من هجماته تبدأ من الخلف”.

وقال المدافع الدولي السابق إنه “عندما يخطئ حارس المرمى أو المدافع، فخطئهما يكون أوضح، لأنهما الأقرب للمرمى. يجب عليه أن يستمر بنفس الثقة، ولكن عليه أن يتحلى بالشخصية التي تستطيع تخطي هذه المشكلة”.

كووورة

شام تايمز

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