بوسكيتس: أنا مسؤول عن خسارة برشلونة

أعرب لاعب وسط برشلونة، سرجيو بوسكيتس، عقب خسارة فريقه أمام سيلتا فيجو مساء الأحد على ملعب “بالايدوس” بنتيجة (4-3) في الجولة السابعة لليجا، عن حزنه الشديد لهذه النتيجة مؤكدا في الوقت ذاته أنه يشعر بكونه “أحد المسئولين عن هذه الخسارة”.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب اللقاء “من الواضح أنني أحد المسئولين عن الهزيمة، لم تكن أفضل مبارياتي، لاسيما مع أهمية المركز الذي أشغله، فالخطأ يكلف الفريق الكثير”.

وتابع “يجب محاولة استعادة شخصية الفريق الذي اعتاد الفوز بالمباريات والألقاب ويعتبر ضمن الأفضل في العالم، لسنا ماكينات، في بعض الأحيان ترتكب خطأ في الارتكاز أو التمرير، من الواضح أنني أحد المسئولين عن الهزيمة”.

وأضاف “نعلم أن المستوى الذي يجب أن نصل إليه كبير، والهدف الأول أربكنا كثيرا وبعد ذلك سجلوا هدفين آخرين، تمركزنا كان سيئا وارتكبنا العديد من الأخطاء، كنا نريد العودة بنتيجة المباراة ولكن الأهداف قتلتنا”.

وبهذا، تواصلت عقدة ملعب بالايدوس للفريق الكتالوني بعدما سقط للموسم الثاني على التوالي عليه، عندما خسر بأربعة أهداف لواحد في الموسم الماضي.

وبهذه الخسارة تبقى الصدارة مدريدية مناصفة بين أتلتيكو وريال مدريد على الترتيب، بـ15 نقطة، بينما ظل البرسا رابعا بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد “السيليستي” للنقطة العاشرة يحتل بها منتصف الترتيب.

كووورة

شام تايمز

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