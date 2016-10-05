بيسكوف: الكرملين لا يرحب بفكرة تقييد حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية

أكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديميترى بيسكوف اليوم أن الكرملين لا يرحب بفكرة “تقييد حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية”.

وقال بيسكوف في معرض إجابته عن سؤال بشأن موقف موسكو من هذه المسألة .. إن “الموقف الروسي من ذلك سلبي”.

وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين دعا في وقت سابق اليوم إلى تقييد استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن حول سورية بذريعة “إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادى غاتيلوف أكد أمس أن الغرب يستخدم ورقة الملف الإنساني في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية الروسية الانتصارات على الإرهابيين في سورية.

وقال غاتيلوف.. “نتذكر أن زملاءنا الغربيين كانوا يختلقون قبل حلب حالات مغايرة تماما ويطالبون بحلها بالذات ولكن عندما كان يجرى حلها يسارعون إلى اختلاق مسائل أخرى ولذلك فانهم يلجؤون للأسف إلى استخدام المآسي الإنسانية لأهداف سياسية وحل مهمات مطروحة على جدول أعمالهم السياسي ولكننا نرفض رفضا مطلقا طرح الأمور باستخدام الجانب الإنساني من أجل ممارسة الضغوط على سورية وروسيا”.

وبشأن القرار الأمريكي الأخير وقف الاتصالات مع روسيا بشأن الأزمة في سورية قال بيسكوف.. إن “موسكو تلقت بأسف نبأ خروج الولايات المتحدة من الحوار حول التسوية في سورية لكنها لا تريد تضخيم الموضوع فيما يخص آفاق العلاقات الثنائية وأن الاتصالات بين العسكريين الروسيين والأمريكيين لتجنب وقوع حوادث في أجواء سورية ستبقى مستمرة”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت فى بيان لها في وقت سابق اليوم أن قرار واشنطن وقف المباحثات الروسية الأمريكية حول سورية هو تعبير عن عجز إدارة باراك أوباما عن تنفيذ الشرط الأساسي لاستمرار تعاون البلدين بما يخدم مصالح تجاوز الأزمة في سورية أو أنه لم تكن لديها بالأساس مثل هذه النية.

ماتفيينكو: انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات مع روسيا حول سورية يعود لانعدام الرغبة لديها في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها

بدورها أكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات مع روسيا حول سورية يعود لانعدام الرغبة لديها في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها أو أنها عجزت عن تنفيذها .

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق اليوم أن البعض في الولايات المتحدة سعى منذ بداية المحادثات الروسية الأمريكية حول سورية إلى إفشال الاتفاق مع موسكو.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ماتفيينكو قولها اليوم إن “الأمريكيين فقدوا السيطرة على الزمر المسلحة في سورية أو ربما دب الخلاف بين خارجيتهم والمخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية ولا أستبعد أن تريد أطراف معينة تقسيم سورية” .

وتابعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي “كل هذا يذكرني باحتضار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها بلا مجد بعد أن أجهضت بالكامل سياستها الخارجية في الشرق الأوسط”.

وأضافت ماتفيينكو أن المحادثات بين موسكو وواشنطن تحمل لهجة وعيد وإملاء لا نقبلها وتأخذ طريقا في اتجاهين اذ يستحيل فيه التفاوض على هوى الأمريكيين الذين لم يعتادوا سوى الإملاء على الجميع داعية الى إشراك المجتمع الدولي ومجلس الأمن في المحادثات بشأن سورية.

وحذرت ماتفيينكو من مغبة “سير التطورات في اتجاه سيناريو حاد في سورية” إذا ما تعطلت المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول الوضع في سورية مبينة أنه من غير المقبول إتاحة تصعيد الأزمة عبر “الإطاحة بالسلطات السورية بالقوة” .

واعتبرت ماتفيينكو أن مشاركة القوى الجوية الفضائية الروسية في العمليات الحربية في سورية ساعدت القوات المسلحة السورية في الحفاظ على وحدة سورية وألحقت خسائر فادحة بالتنظيمات الإرهابية مشيرة إلى أن أكثر من سبعمئة نقطة سكانية في سورية انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية .

من جهته رأى قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية أن من الضروري إبقاء قنوات الاتصال العسكري بين روسيا والولايات المتحدة حول سورية وذلك خدمة لضمان أمن العسكريين الروس هناك .

وقال كوساتشوف “لا أرى وجود أي تحفظات لدى الجانب الروسي على إبقاء هذه القنوات” معربا عن أمله بأن تتقيد واشنطن بتعهداتها بالحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية مع روسيا .

شام تايمز

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