الدفاع الروسية تعلن وصول صواريخ “اس 300” الى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء ، أن منظومة صواريخ “أس 300” وصلت الى سوريا لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس.

ونقلت وسائل اعلام بياناً للوزارة جاء فيه أن “المنظومة بالإضافة إلى ذلك ستستخدم أيضا لحماية القوارب العسكرية الروسية المتواجدة عند السواحل السورية”.

وكانت وسائل إعلام قالت ان قناة “فوكس نيوز” نلقت عن مصادر حكومية أمريكية قولها إن موسكو أرسلت إلى سوريا منظومات “إس-300” الحديثة، وقد تدخل المناوبة القتالية بالإضافة لمنظومة “إس-400” المنشورة في قاعدة “حميميم”.

وكانت روسيا قد نشرت منظومة “إس-400” في قاعدة “حميميم” بعد إسقاط قاذفة “سو-24” في أجواء سوريا بصاروخ تركي يوم 24 تشرين الثاني الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت من مخاوفها من أن قرار واشنطن تعليق قنوات الاتصال مع موسكو بشأن سوريا قد يعني أنها قررت العودة للحل العسكري.

ومنظومة “اس 300” هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

شام تايمز

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