خمس دول تجتمع في برلين لبحث الملف السوري الاربعاء .. الإدارة الأميركية بدأت تبحث خيار توجيه ضربات عسكرية محدودة لقوات الحكومة السورية

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً لمسؤولين كبار من خمس دول، سيعقد يوم الأربعاء في برلين لبحث سبل حل الصراع السوري.

وقالت وكالة (رويترز) ان مصدراً مسؤولاً في الخارجية الألمانية قال لصحيفة “تاجشبيجل” أن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا سيجتمعون غداً الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزير الخارجية قوله إن “الهدف في مثل هذا الوقت العصيب هو البحث عن اقتراحات بشأن كيفية القضاء على العنف في سوريا والعودة إلى العملية السياسية”.

كما أفاد مراسل العربية في نيويورك عشية لقاء دولي خماسي في برلين يجمع ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث الأزمة المتفاقمة أن مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن تقف أمامه صعوبات وعقبات دبلوماسية عدة.

إلا أن الخبر الأبرز ورد على صفحات صحيفة “واشنطن بوست” والتي أفادت أن الإدارة الأميركية بدأت تبحث خيار توجيه ضربات عسكرية محدودة للنظام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء, ان بلاده ستواصل العمل على وقف اطلاق النار وتسوية الازمة في سوريا, رغم قرار واشنطن تعليق محادثاتها الثنائية مع الروس حول الملف السوري.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت يوم الاثنين، تعليق مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، على خلفية عدم تنفيذها لالتزاماتها, فيما اعربت روسيا عن “اسفها,” واصفة القرار بأنه “مخيب للامال”.

وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا قرر إجراء مباحثات مكثفة مع الأطراف المعنية على خلفية تعليق المحادثات الروسية الأمريكية بشأن سوريا.

وبدوره دعا أيضا مجلس التعاون الإسلامي الدول الأعضاء لحضور اجتماع طارئ في جدة الأحد القادم لبحث الوضع في حلب، في حين عقدت كل من الجامعة العربية ومجلس الأمن جلسات خاصة بشأن الأزمة السورية وتحديدا مدينة حلب.

وتتواصل ردود الافعال الدولية المنددة لمايجري في حلب, وسط دعوات ومناشدات بضرورة التحرك الفوري لانهاء ماوصفوه “بالمأساة”, في وقت تواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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