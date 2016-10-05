ثلاثة علماء بريطانيين يفوزون بجائزة نوبل بالفيزياء لعام 2016

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء (4 أكتوبر تشرين الأول) فوز العلماء المنحدرين من أصل بريطاني ديفيد ثوليس ودنكان هالدين ومايكل كوسترليتز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 لدراساتهم في الحالات غير العادية للمادة مثلما هو الحال في الموصلات الفائقة التوصيل.

وقالت الأكاديمية في بيان لمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين كرونة سويدية (937 ألف دولار) “بفضل عملهم الرائد فإن البحث يجري الآن عن أشكال جديدة وغريبة للمادة.

“أشخاص كثيرون يأملون في تطبيقات مستقبلية في كل من علوم المادة والالكترونيات.”

ومُنح ثوليس نصف الجائزة مع تقاسم الفائزين الآخرين نصف الجائزة الآخر.

وجائزة نوبل في الفيزياء هي ثاني جوائز نوبل المعلنة للعام الحالي بعد إعلان فوز الياباني يوشينوري أوهسومي يوم الاثنين (3 أكتوبر تشرين الأول) بجائزة نوبل في الطب.

شام تايمز

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