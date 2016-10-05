إحباط مراسم زواج أربعيني من طفلة سورية لاجئة عمرها 10 سنوات بكردستان العراق !

قالت صحيفة القدس العربي، إن عناصر من شرطة محافظة دهوك في “كردستان العراق”، أوقفت مراسم زواج طفلة سورية تبلغ من العمر 10 سنوات، من رجل يبلغ من العمر 47 عاماً.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة اقتحمت حفل الزفاف الذي حضره أهل العروس ورجل دين.

ونقلت عن المقدم “آرام محمد”، مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك، قوله إن “منظمة محلية اتصلت بالشرطة لتبلغ عن الحالة في أحد مخيمات النازحين الأكراد السوريين في مدينة دهوك، وتمت عملية مداهمة المكان ومنع إتمام عملية الزواج”.

وأضاف : “الشخص الذي أراد الزواج بالطفلة هو رجل عازب، لكن القوانين تمنع هذا النوع من الزواج»، مشيراً إلى أن «أسرة الطفلة تذرعت بأنهم لاجئون ووضعهم المالي صعب، وأن تقاليد الأسرة تقضي بتزويج الفتيات مبكراً»، مؤكداً أن «هذه المسوغات غير مقنعة لتزوج فتاة بهذا العمر الصغير»، لذا تم نقل الطفلة إلى مركز للإيواء، فيما أحيل والداها للقضاء.

وبموجب القانون، في كردستان العراق، فإن السن القانونية لزواج الفتيات هي 18 عاماً برضاهن، لكن يجوز زواج الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً بموافقة أولياء أمورها.

شام تايمز

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