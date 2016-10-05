صحيفة: قادة داعش يفتحون النار على بعضهم البعض خلال اجتماع سري

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت صحيفة بريطانية أن خلافات حادة اندلعت بين قادة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) خلال اجتماع سري، جعلتهم يفتحون النار على بعضهم البعض مما ادى إلى مقتل واحد من أبرزهم.

وذكرت (ديلي ستار) أن أجواء التوتر سرعان ما خيمت على أجواء الاجتماع السري الذي عقده قادة داعش في منطقة مطيبيجة الخاضعة لسيطرة التنظيم الارهابي والواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال بغداد، جراء تنامي الخلافات الحادة بين قياداته المحلية والعربية والأجنبية.

ونسبت إلى مصدر أمني محلي قوله “إن مذبحة دامية وقعت جراء استخدام قادة داعش أسلحتهم النارية وتردد بأن أحد أبرز هؤلاء القادة لقي مصرعه خلال الاجتماع السري الذي عقدوه، بعد اعلانهم حالة الطوارئ في اعقاب الخسائر الفادحة التي مُني بها التنظيم في العراق”.

واضاف المصدر أن قادة داعش انقلبوا على بعضهم خلال الاجتماع مستخدمين أسلحتهم النارية، ما أدى إلى مقتل قيادي بارز مع مرافقه واصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (إف بي آي) جيمس، كومي، اعلن بأن تنظيم داعش سيتم استئصاله في غضون العامين أو الخمسة المقبلة، لكنه حذّر من احتمال فرار المئات من مقاتليه من العراق وسوريا إلى بريطانيا.

شام تايمز

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