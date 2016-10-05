سقوط 3 قذائف على مبنى السفارة الروسية ومحيطها بدمشق

قالت وكالة سانا السورية أن 3 قذائف هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في حي جوبر والغوطة الشرقية قد سقطت على مبنى السفارة الروسية في دمشق.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم أن الاعتداء “وقع مساء أمس وأسفر عن أضرار مادية حيث انفجرت إحدى القذائف في حرم السفارة قرب المجمع السكني ولم يصب أحد بأذى بينما انفجرت قذيفتان قرب مبنى السفارة”.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن القصف على السفارة “تم انطلاقا من حي جوبر حيث تنتشر مجموعات من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وما يسمى “فيلق الرحمن”.

وأدانت الوزارة “بأشد العبارات هذه الجريمة التي عرضت حياة الدبلوماسيين الروس للخطر إضافة إلى أنها انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي” مؤكدة أن “أحد أسباب هذه الجريمة يرتبط بموقف واشنطن مما يسمى المعارضة المسلحة”.

وأوضحت أن استهداف السفارة الروسية في دمشق “جاء نتيجة تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها الذين يؤججون باستمرار الأزمة في سورية بمغازلتهم الإرهابيين والمتطرفين من مختلف الأطياف”.

وأكدت الخارجية الروسية أن الرد على “استفزازات المجرمين يجب أن يأتي على شكل جهود منسقة لمحاربة الإرهاب من قبل المجتمع الدولي” مشيرة إلى أن الجانب الروسي “سيتخذ جميع الخطوات الضرورية لإزالة الخطر الإرهابي واستعادة السلام والأمان في الأراضي السورية”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes