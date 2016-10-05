مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب : خروج خط مياه بردى من الخدمة

استهدف مسلحون خط مياه بردى بين منطقتي عين الفيجة وقرية دير مقرن بريف دمشق.

واشار مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها حسام حريدين الى إن الاعتداء “تسبب بخروج خط مياه بردى من الخدمة بشكل كامل” موضحا أن الطاقة الانتاجية للخط تصل الى100 ألف متر مكعب يوميا.

وذكر مدير المؤسسة أن خروج الخط من الخدمة “أدى إلى حصول نقص في مياه الشرب بمدينة دمشق خلال الساعات القليلة الماضية”

مبينا ان “المؤسسة تعمل حاليا بالتنسيق مع المجتمع المحلي في المنطقة لضمان دخول ورشات الإصلاح والصيانة التابعة للمؤءسسة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بالخط وإعادة المياه إلى وضعها السابق وتزويد جميع المناطق بالمياه”.

شام تايمز

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