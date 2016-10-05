قائد فوج الإطفاء بطرطوس: إحتمال إفتعال الحرائق من قبل تجار الحطب ممكنة والتحقيقات جارية

أكد قائد فوج إطفاء طرطوس، المقدم سمير شما لميلودي اف ام أن “إمكانية وجود عصابات من تجار الحطب تعمل على افتعال الحرائق في الاراضي الزراعية بهدف استغلال مخلفاتها وبيعها مع بداية فصل الشتاء، موجودة، وهذه الظاهرة تحتاج إلى مراقبة شديدة من أجل القبض على كل من تسول له نفسه الإتجار بهذه الثروة الوطنية، فهذه الحرائق تكلف الدولة خسارة كبيرة في عدة نواحي”.

وأشار شما، إلى أن “الحرائق التي حصلت بالأمس في المحافظة، حسب التحقيقات الأولية ناتجة عن ارتفاع الحرارة وقيام الفلاحين بتنظيف أراضيهم عبر إحراق المخلفات”،

ورداً على تأكيد بعض المواطنين بأن الحرارة لم تكن مرتفعة يوم أمس قال شما إن “الحريق من الممكن أن يكون مفتعلا ولكن التحقيقات لازالت جارية للوصول إلى معرفة المسبب، فالحرارة ليست كالسابق مرتفعة، ولكن الجفاف وعدم الإهتمام بتنظيف الأراضي يمكن له أن يؤدي إلى حرائق”.

والتهمت النيران يوم أمس مئات الدونمات الزراعية والحراجية على امتداد مساحة محافظة طرطوس، حيث بلغ عدد الحرائق 24 حريقاً، أكبرها كان الحريق الذي شبّ في ضهر الدريكيش حيث التهم أكثر من 300 دونماً زراعياً وفي البيسار الذي التهم مايزيد عن خمسين دونما من الأراضي الزراعية

أحمد إسماعيل … ميلودي اف ام

شام تايمز

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