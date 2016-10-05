بريطانيا: كنيسة تقدم نصائح جنسية لأبناء رعيتها الشبقين

لندن ـ “شام تايمز”: فاجأت كنيسة بريطانية العديد من اتباعها بعد نصبها لافتة على الرصيف أمام مدخلها الرئيس تقدم نصائح جنسية لأبناء رعيتها الشبقين.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) أن كنيسة المعمدان في بلدة باكلي بويلز وضعت اللافتة أمام مدخلها الرئيسي، وكتبت عليها عبارة “الغفران هو البلع عندما تريد أن تبصق”.

وقالت إن راعي الكنيسة القس بوب مارشال شدد على أنه لم يكن يعتزم تقديم مشورة جنسية من وراء عبارة البلع، وأرد أن يكون شديد اللهجة مع الناس الذين لا يغفرون للآخرين هفواتهم وعلى مبدأ ابلعوها”.

واضافت أن الكثير من النساء فسّرن عبارة القس بأنها جنسية الطابع، وترمز إلى بلع ماء الرجل بعد ممارسة جنس الفم.

واشارت الصحيفة إلى أن القس مارشال قام على محمل السرعة بازالة اللافتة، بعد أن اشتكى الكثير من اتباع الكنيسة بأن العبارة المدونة عليها مبطنة وثنائية المعنى.

ونسبت إلى القس قوله “ساعدني الرب على ازالة اللافتة بعد أن أوقعتها الرياح على الأرض”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes