بريطانيا تدخل تدابير قانونية لحماية جنودها من المطاردات القضائية بتهم ارتكاب انتهاكات في مناطق الحروب .. منظمة العفو الدولية تطالبها بعدم وضعهم فوق القانون

لندن ـ “شام تايمز”: ادخلت الحكومة البريطانية تدابير قانونية لحماية قواتها من المطاردات القضائية بتهم ارتكاب انتهاكات في مناطق الحروب، فيما دعتها منظمة العفو الدولية إلى عدم وضع الجنود البريطانيين فوق القانون في قضايا التعذيب.

واعلنت الحكومة في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم تعليق العمل بأجزاء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في النزاعات المستقبلية، في حين أكد وزير الدفاع مايكل فالون أن النظام القانوني في بريطانيا “تعرض للانتهاك من قبل اتهامات زائفة ضد قواتنا المسلحة”.

وشددت منظمة العفو الدولية على عدم وضع الجنود البريطانيين فوق القانون في قضايا التعذيب، وقال ألن هوغارث مدير برنامج السياسة والشؤون الحكومية في المنظمة “لا يمكن للمناورات القانونية أن تجعل المملكة المتحدة تتجنب التزاماتها في ضمان عدم ارتكاب الجنود العاملين في الخارج انتهاكات مثل التعذيب، وتعي حكومة المملكة المتحدة جيداً أن لديها وازع التأكد من أي مزاعم ذات مصداقية بشأن ارتكاب أفراد من قواتها المسلحة انتهاكات وفتح تحقيق سليم حولها”.

واضاف هوغارث “قواتنا المسلحة تنفّذ عمليات صعبة وخطيرة، لكن هذا لا يعني أنها يجب أن تكون فوق القانون، كما أن التنصل عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان كلما تعلق الأمر بالجيش يدل على عدم فهم الحكومة أن مثل هذه الخطوة تعني تجريد الجنود أيضاً من الحقوق”.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية دفعت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 128 مليون دولار، تعويضات لمدنيين عراقيين رفعوا دعاوى قضائية ضدها بتهم تعرضهم للانتهاكات والتعذيب على يد جنودها بعد غزو العراق.

شام تايمز

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