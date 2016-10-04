المصرف العقاري يدرس رفع سقف السحب بالعملية الواحدة إلى 35 ألف ليرة .. توقف فتح حسابات جديدة للرواتب الموطنة مؤقت .. المصرف يشتري 7 صرافات من مصرف التوفير

علم أن المصرف العقاري أوقف عملية فتح حسابات بطاقات صراف آلي جديدة خاصة للمتعاملين الموطنة رواتبهم لدى المصرف. وهذا ما أكده مصدر مسؤول في المصرف العقاري،

مبيناً أن هذا إجراء مؤقت ريثما يتم الانتهاء من التعديلات التقنية التي تتم من توسيع للذواكر ووحدات التخزين الخاصة بالنظام التي من المتوقع أن تنتهي خلال بضعة أيام.

واستكمالاً لجهود المصرف في حل مشكلة الازدحام على الصرافات كشف المصدر عن تعاون مع مصرف التوفير في هذا النطاق بدءاً باتفاق بين المصرفين تم بموجبه شراء واستثمار 7 من صرافات مصرف التوفير في مدينة دمشق كخطوة أولى قابلة للتوسع في استثمار صرافات التوفير في باقي المحافظات.

كما تم وبمبادرة من مصرف التوفير تقديم أحد مراكزه الذي يقع قرب حديقة النعناع بدمشق مع كامل محتوياته ليصار إلى الاستفادة منه من المصرف العقاري كنقطة بيع أو صرف الرواتب للمتعاملين عن طريق الشيكات الداخلية.

هذا وعمم المصرف العقاري على جميع فروعه بإمكانية سحب الرواتب الموطنة لدى المصرف عن طريق نقاط البيع في الفروع كافة أو عن طريق الشيكات الداخلية.

وأضاف المصدر: إن المصرف يقوم بدراسة إمكانية السحب في العملية الواحدة من الصراف الآلي من 25 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة الأمر الذي يسهم في التخفيف من ازدحام الصرافات، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين نتيجة للزيادة الأخيرة على التعويض المعاشي ما جعل معظم رواتب الموظفين تتجاوز ألف ليرة سورية ما يضطرهم إلى إجراء أكثر من عملية سحب للحصول على كامل الراتب.

وفي سياق آخر كلف مدير المصرف العقاري أحمد العلي مدير الرقابة الداخلية في المصرف التحقيق في وجود تلاعب في نظام دور تسديد أقساط التعليم المفتوح من أحد الموظفين لدى المصرف وذلك بالسرعة القصوى.

من جهة أخرى أصدر وزير المالية مأمون حمدان عدداً من القرارات لتبديلات في مناصب إدارية في المصرف الصناعي عين بموجبها شحادة عثمان بمهام معاون المدير العام للمصرف الصناعي إضافة لعمله، كما كلف محمد الخطيب مهام مدير مديرية التخطيط والدراسات.

الوطن

شام تايمز

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