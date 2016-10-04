نقيب صيادلة ويخالف!! .. حلواني: التأخير سببه عقد الإيجار!!

اشتعلت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي في حماة، بمخالفة نقيب صيادلتها الذي افتتح صيدلية له قبل حصوله على التراخيص اللازمة أصولاً!!.

وقد أخذت عليه تلك الصفحات هذا المأخذ، لكونه نقيباً للصيادلة أولاً والمؤتمن على تطبيق القانون بحق المخالفين ثانياً، وتساءلت: كيف يخالف وهو الذي يخالف المخالفين بافتتاح صيدليات أو بعدم وجود الصيادلة في صيدلياتهم، أو لأسباب كثيرة تتعلق بعمل الصيادلة ومخالفاتهم؟.

وقد أصدر وزير الصحة نزار وجيه يازجي القرار رقم 2820 تاريخ 28/9/2016 يقضي بإغلاق الصيدلية بالشمع الأحمر، لعدم ترخيصها أصولاً، على أن ينفذ هذا القرار بوساطة النيابة العامة في حماة بالتنسيق مع صحة حماة، على أن توافى مديرية السجلات والتراخيص الطبية في الوزارة بضبط الإغلاق اللازم أصولاً.

كما وجه وزير الصحة كتاباً إلى النيابة العامة في حماة برقم 29007/32 تاريخ 29/9/2016 مرفقاً بنسخة عن قرار الإغلاق والختم بالشمع الأحمر، للمكان المتخذ كصيدلية والكائن في شارع صلاح الدين الخلفي، للعمل على تنفيذ مضمونه بالتنسيق مع مديرية الصحة، وموافاة الوزارة بضبط الإغلاق.

الدكتور الصيدلاني بشار حلواني نقيب صيادلة حماة، أكد أن تناوله بهذا الشكل الفظيع، يعبر عن حقد كبير، وهو كيدي، لكونه فعلاً يحارب الفساد والفاسدين في مجاله.

كما أكد أن أوراق الترخيص جاهزة، والتأخير فيه سببه عقد الإيجار الذي يحتاج إلى حكم محكمة (تثبيت للعلاقة الإيجارية) وأن من حق كل صيدلي تجهيز صيدليته من (واجهة وآرمة ومكيف) قبل حضور لجنة الكشف.

وهذا ما تم بالفعل لكن بعض الأشخاص الحاقدين نقلوا هذا الأمر إلى الوزارة بصورة مشوهة لكونه يحارب فسادهم، وسوف يتم إطلاع وزير الصحة على كل شيء.

الوطن

شام تايمز

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