برشلونة يكافئ تير شتيجن رغم الكوارث

يستعد مسؤولو برشلونة الإسباني لاتخاذ خطوة ربما تكون مفاجئة لعدد كبير من جماهيره بتجديد عقد أندريه تير شتيجن، حارس الفريق، في ظل الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خلال الفترة الماضية.

تير شتيجن، الذي يتولى حراسة مرمى العرين الكتالوني بشكل أساسي هذا الموسم بعد رحيل منافسه كلاوديو برافو، يرتكب أخطاء كارثية، آخرها كلف فريقه هدفا لصالح سيلتا فيجو، عندما فشل في تشتيت الكرة، في مباراة الفريقين أمس، الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وخسر البارسا المباراة بسبب هذا الهدف (3-4).

ورغم ذلك، أشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن مسؤولي النادي بدأؤا العمل على تجديد عقد الحارس الألماني حتى 2021، ومن المتوقع أن يصل الشرط الجزائي في العقد الجديد إلى 80 مليون يورو.

كان وكيل أعمال تير شتيجن أعلن في وقت سابق أن الحارس مستعد لتقديم بعض التنازلات من أجل التجديد لبرشلونة.

كووورة

شام تايمز

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