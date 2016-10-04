دييجو كوستا يغازل أتلتيكو مدريد

يشعر دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بالحنين لفريقه القديم أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنه يفتقد أجواء الحياة كثيرًا في العاصمة الإسبانية.

وقال كوستا للصحفيين، اليوم، الإثنين، فور انضمامه لمعسكر منتخب إسبانيا، “أتابع مباريات أتلتيكو مدريد باستمرار، وسعيد للغاية باحتلال الفريق صدارة الدوري الإسباني، هذه ليست مفاجأة بالنسبة لي، لأنه فريق عريق”.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهتي إيطاليا، وألبانيا يومي الخميس والأحد المقبلين في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، على الترتيب.

وأشار المهاجم صاحب الأصول البرازيلية إلى أنه يفتقد كثيرًا أجواء الحياة في إسبانيا، ثم استدرك قائلاً: “لكني سعيد للغاية في لندن”.

كان كوستا كشف هذا الصيف أنه كان قريبا من العودة إلى أتلتيكو مدريد، الذي شهد بزوغ نجمه، إلا أن المفاوضات بين الناديين تعثرت.

ويعيش كوستا لحظات مميزة هذا الموسم بقميص الفريق اللندني، حيث سجل 6 أهداف، وصنع هدفين لزملائه في أول 7 جولات من الدوري الإنجليزي

وانتقل كوستا إلى تشيلسي في صيف 2014، ونجح في أول موسم مع “البلوز” في التتويج بلقبي كأس رابطة المحترفين ولقب الدوري الإنجليزي.

كووورة

شام تايمز

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