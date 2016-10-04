مطالب نواب الشعب: رفع الرواتب وكبح الأسعار والقضاء على التهريب والفساد .. خميس : دراسة لقلب 22 ألف عقد مؤقت بعقود سنوية .. على نواب المجلس تسمية الأشخاص الفاسدين لمحاسبتهم

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تحت قبة مجلس الشعب أمس، أن القطاع النفطي سيشهد تحسنا قريبا ما ينعكس ذلك على تأمين مستلزمات الإنتاج والمواطنين من المحروقات والحاجات اليومية.

وقبل مداخلة خميس وفي بداية الجلسة قالت رئيسة المجلس هدية عباس: إننا نجتمع اليوم والوضع الميداني والسياسي وتشعباته الإقليمية والدولية في غاية التعقيد وعلى الرغم من تعقيداته والمحاولات الحثيثة لتأزيمه فإن مسار الأحداث ميدانياً وسياسياً يسير باتجاه رؤية الدولة السورية.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس قال خميس: إن وزارة النفط والثروة المعدنية بذلت جهوداً كبيرة لتشغيل عدد من حقول آبار الغاز التي ساهمت في دعم المنظومة التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، كاشفاً أن وزارة الكهرباء وضعت عدداً من محطات التحويل في الخدمة بعدد من المحافظات بتكاليف وصلت لمبلغ 12 مليار ليرة.

وذكر خميس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت بالتنسيق مع نظيرتها المالية وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، دراسة لتثبيت العاملين بعقود سنوية وخصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة،

موضحاً أن ذلك سيتم بآلية تدريجية بدءاً بتثبيت عقود ذوي الشهداء، ولافتاً إلى أن هناك نحو 22 ألف عقد مؤقت وسيبتدئ التثبيت فيها ثم الاستمرار في خطوات تدريجية بالملاكات المتوافرة لتثبيتهم.

وحول وزارة النقل شدد خميس على ضرورة وجود تشريعات تطويرية ليكون القطاع منافساً ويتمتع بمؤشرات عالية، مبيناً أن المجلس سيستكمل استصدار التشريعات الخاصة بتطوير قطاع النقل بمكوناته وإعادة هيكليته لمساهمة القطاع الخاص بشكل مؤطر ومنظم بقطاع النقل.

ودعا أعضاء في مجلس الشعب إلى أهمية إيجاد خطة اقتصادية حكومية واضحة خاصة بالمستوردات والصادرات، والقضاء على ظاهرة تهريب السلع التي تضر بالاقتصاد الوطني والأهم مكافحة الفساد الذي بدأ يتسع في معظم المؤسسات الحكومية.

إضافة إلى ضرورة زيادة الرواتب وتخفيف معاناة الموظفين وكبح جماح الأسعار وضبطها وإطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض أسعار المحروقات وزيادتها كمياتها في بعض المحافظات..

والأهم معالجة ما يجري في بعض المحافظات حول توقيف الرواتب والإسراع بتسليمهم رواتبهم وتأمين مراكز إيواء تستوعب كل المهجرين، إضافة إلى أهمية معالجة موضوع السلل الغذائية التي تباع بأسعار زهيدة في الأسواق، وإلى تحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وإعلام المواطنين مسبقاً ببرنامج التقنين وبشكل دوري مع ضرورة معالجة ملف السكن العشوائي والمخالفات.

ودعا النائب محمد حمشو إلى تعديل قانون الاستثمار بالشكل الذي يحقق نمواً أفضل للإنتاج المحلي وتفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين أو التي تركها أصحابها ووضع ضوابط مرنة لذلك بما يؤمن دخلاً إضافياً للخزينة وفرص عمل أكبر.

كما طالب النائب فواز الجوابرة بإعطاء صلاحية للمحافظين في المحافظات بمنح أو تجديد العقود الموسمية ومعالجة النقص الحاصل في الكوادر الطبية في محافظة درعا وتحسين الواقع الصحي.

بدوره دعا النائب أحمد الكزبري إلى إصدار تشريع يجيز لذوي الشهداء والجرحى محاكمة الدول المعتدية على سورية ولا سيما الولايات المتحدة التي أقرت بعدوانها على دير الزور مطالباً بإنهاء ظاهرة المتسولين والاهتمام بالواقع الخدمي في دمشق وإعادة النظر في رسم فراغ السيارات الجديد وتخفيضه.

بينما دعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى تشكيل لجنة برلمانية قضائية لمقاضاة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولا سيما السعودية وقطر. وإلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في حلب والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الزراعي والصناعي ودعم المؤتمر الصناعي الثالث وتبني قرارات تنهض بالإنتاج.

من جهته دعا عضو المجلس سطام الدندل إلى العمل على تأمين الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لمدينة دير الزور المحاصرة من التنظيمات الإرهابية.

على حين أكد عضو المجلس محمد قاسم المشعل ضرورة إنهاء معاناة موظفي دير الزور المنقطعين عن العمل في دوائرهم بالمحافظة بفعل الإرهاب ومن وضعوا أنفسهم تحت تصرف وزاراتهم وتجديد عقود تشغيل الشباب وتكثيف عمليات إسقاط المساعدات والمواد الرئيسية على مدينة دير الزور ولا سيما المحروقات.

بينما تساءل النائب مجيب الدندن: «لماذا تم إيقاف ملف الفساد الخاص بلقاحات الأطفال؟ ولمصلحة من؟» مشيراً إلى أهمية دعم الجيش العربي السوري بالعنصر البشري وتحويل مكتب الشهداء إلى هيئة وتأمين الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.

ورد خميس على هذه المطالب ولاسيما فيما يتعلق برفع الرواتب بقوله: هناك أولويات تعمل الحكومة عليها الأمر الذي سينعكس على المواطن لأن زيادة الرواتب خلال المرحلة الراهنة بحاجة إلى إمكانيات وكتلة مالية كبيرة ونحن نعمل حالياً ضمن الإمكانات المتاحة.

و أكد خميس أن من أولويات الحكومة تأمين المتطلبات اليومية لصمود القوات المسلحة للجيش السوري للتصدي للحرب الإرهابية موضحاً أنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد هناك دراسة لإضافة تعويضات مهمات للقوات المسلحة حيث تتم الدراسة بهدف الدعم الكبير لقواتنا المسلحة.

وفيما يتعلق بملف الشهداء والجرحى لتطوير آلية العمل بهدف الوصول إلى مستلزمات ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى بشكل انسيابي وأفقي من دون عناء وبالإمكانات المتاحة «نعمل على تطوير هذه الإمكانات ودعمها بشكل كبير لتكون بأعلى مراتب ومؤشرات العمل الصحيح».

وأوضح أن الحكومة تابعت تأمين المتطلبات الأساسية اليومية للمواطنين وكل مستلزمات صمود الدولة بكل مكوناتها العسكرية والشعبية وقامت الحكومة بالاهتمام بالملفات النوعية وبالواقع الاقتصادي حيث «خطتنا الأساسية تدعيم وتطوير العملية الإنتاجية والإقلاع فيها بما يتناسب مع ظروف التحديات حيث تقوم كل وزارة بإجراءات إدارية».

جردة حساب الحكومة

قامت وزارة الاقتصاد بإجراءات إدارية تتعلق بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بالآلية التي تخدم العملية الإنتاجية وكان هناك خطوات قامت بها الحكومة لتذليل كل العقبات فكانت هناك دراسة لأولويات الاستيراد حيث تم الاتفاق على استيراد كل مستلزمات العملية الإنتاجية بكل مكوناتها وبسقف مفتوح واستيراد مستلزمات يومية وغذائية تسهم في تعزيز استمرار وصمود الدولة،

مبيناً أن رؤية الحكومة في إجراءات تسهيلات الاستيراد وأخرى اتخذت للتصدير هي عامل من العوامل المهمة التي تساعد في عملية التنمية في المجال التجاري. وفي مجال التصدير تسهيل عملية التصدير وتخفيض ما يقارب 75% من تكاليف الإجراءات في الموانئ والحاويات مبيناً أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير.

«التموين».. هيكلية جديدة وعقود

فيما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية فقد قامت بإجراءات عديدة فيما يتعلق بالهيكلية الإدارية فيها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وكانت هناك إجراءات لتعديل الهيكلية ليكون لها فاعلية كبيرة وأخذت على عاتقها أن تتعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر مع المصدر من خلال عقود مباشرة حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المعامل للقطاعين الخاص والعام باستجرار المواد بشكل مباشر لتخفيف التكاليف الإضافية المنقولة عبر الوسطاء، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية للاستيراد لمصلحتها بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة أوضح خميس أن الحكومة وضعت أولويات وآلية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل مكوناته حيث رفعت الحكومة الموازنة للأرقام التي رفعتها وزارة الزراعة من أجل تحقيق رؤية الحكومة، وقامت الحكومة بوضع مبالغ احتياطية في الموازنة لوزارتي الزراعة والصناعة من أجل تنفيذ خططهم الاستثمارية كالاستثمار الأمثل للزراعة في المناطق الآمنة. وهناك رؤية جديدة للعمل في المناطق التي فيها محاصيل إستراتيجية كالمنطقة الشرقية، وتم تشجيع الزراعة في هذه المناطق.

وفيما يخص الدواجن أشار خميس إلى أن الوزارة تتواصل مع كل أصحاب الدواجن المتوقفة في القطاعين العام والخاص لتأمين تسهيلات لها ودعمها لإعادة تشغيلها ودعمها ماليا وهناك توسيع لبعض المداجن البياضة.

الدعم.. لغة «الصناعة»

وبشأن القطاع الصناعي أوضح رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الوزارة تتمثل بإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية التابعة للمؤسسات الحكومة والتواصل مع أصحاب كل المنشآت التي تضررت جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وتقديم ميزات ودعم مادي وتسهيلات إجرائية مالية وإدارية لإعادة تشغيل هذه المنشآت، مبيناً أن هناك دعما للراغبين في الاستثمار وإقامة مشاريع جديدة من القطاع الخاص.

رؤيتان في «المالية».. الضرائب والتأمين

وحول عمل وزارة المالية أشار خميس إلى وجود رؤيتين أساسيتين، أولاهما تحسين الواقع الإداري للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات إدارية قامت بها الوزارة بهدف تعزيز الدخل بشفافية وبعيداً عن كل الثغرات التي شابت هذا القطاع الضريبي خلال الفترات الماضية، وثانيتهما متابعة قطاع التأمين الذي هو قطاع مهم ويدعم القطاع الاقتصادي مراجعة آلية العمل وآلية تطوير موارد قطاع التأمين.

وبالنسبة للتأمين الصحي أكد خميس مطمئناً وجود مجموعة لتطوير قطاع التأمين لجهة تأمين الموارد واستبعاد كل الثغرات.

وفي قطاع الصحة أكد خميس أهمية تأمين استمرارية الأدوية بشكل أمثل. كما تعمل المشافي بأوج طاقتها علماً بأن القطاع الصحي من أفضل قطاعات المنطقة رغم الحرب الإرهابية التي استهدفته ويمارس عمله بشكل دائم.

وفيما يخص أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح خميس أن ملف الإغاثة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية يتابع باهتمام كبير لمعالجة واقع مراكز الإقامة المؤقتة بشكل أمثل وكل ما هو متعلق بملف المساعدات الإنسانية والإغاثة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت دراستها بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على توجيه من الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بتثبيت العاملين بعقود سنوية حيث هناك أعداد كبيرة، وسيتم البدء بآلية تدريجية وتبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء فهناك نحو /22/ ألف عقد مؤقت وسيبتدئ التثبيت فيها ثم الاستمرار في خطوات تدريجية بالملاكات المتوافرة لتثبيت العقود.

وفيما يتعلق بعمل وزارة الإدارة المحلية بين خميس أن الوزارة تتابع عمل كل الوحدات الإدارية بشكل كبير وتأمين متطلباتها.

«الكهرباء» و«النفط».. حديث الطاقة

وحول أداء قطاعي الكهرباء والنفط أكد خميس أن وزارة النفط والثروة المعدنيـــة بـذلت جهوداً كبيرة لتشغيل عــدد من حقول آبار الغـاز وســـاهمت في دعم المنظومة التي تحتاجهــا محطات توليد الكهرباء، مبيناً أن وزارة النفط تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وبدأت بإصلاح بعض الآبــار التي تعزز مستلزمات الطاقة من الموارد المحلية النفطية واستيراد المواد النفطية بدعم من الدول الصديقة، لافتاً إلى أن القطاع النفطي سيشهد قريبا تحسنا في تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجات اليومية.

وأوضح خميس أن قطاع الكهرباء مستمر في عمله بتأمين متطلبات الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بوضع عدد من محطات التحويل الكهربائية في الخدمة في عدد من المحافظات بتكاليف وصلت لمبلغ 12 مليار ليرة سورية مؤكداً أن هذه المحطات تعزز منظومة الشبكة الكهربائية، وبين أنه عندما تنجز وزارة النفط تأمين متطلبات الطاقة لمحطات التوليد سيكون هناك تحسن في الواقع الكهربائي والنفطي.

وحول وزارة النقل أشار خميس إلى ضرورة وجود تشريعات تطويرية ليكون القطاع منافساً ويتمتع بمؤشرات عالية. مبيناً أن المجلس سوف يستكمل استصدار التشريعات الخاصة بتطوير قطاع النقل بمكوناته وإعادة هيكليته بهدف مساهمة القطاع الخاص بشكل مؤطر ومنظم بقطاع النقل.

الوطن

شام تايمز

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