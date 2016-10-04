تشافي متحديا كريستيانو رونالدو: ميسي هنا

شارك تشافي هيرنانديز وكارليس بويول نجما نادي برشلونة السابقين في ندوة صحفية حول كرة القدم وخاصة حول يوهان كرويف في أكاديمية أسباير بقطر.

وتطرق تشافي للحديث حول كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وصراع الفوز بالكرة الذهبية بين أفضل لاعبين في العالم بالجيل الحالي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية قول تشافي :”كريستيانو لديه العديد من الأرقام كما فاز باليورو ودوري أبطال أوروبا، ولكن الكرة الذهبية ستشهد منافسة كبيرة لأن ميسي هنا”.

وتطرق للحديث عن كرويف وجوارديولا وقال :”فكرة يوهان كرويف هي ما يميز برشلونة، لم يسبق له أن دربني ولكن أنا فخور بأن أكون من مدرسة يوهان كرويف”.

وعن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة الأسبق قال: “إنه المدرب الأكثر تأثيرًا في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، سوف يكون له الكمال في مانشستر سيتي، بالفعل بدأنا نرى أسلوبه هناك”.

كووورة

شام تايمز

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