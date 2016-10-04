“فيسبوك” تطلق شبكة اجتماعية مأجورة الشهر المقبل .. تعرف عليها

أشارت تقارير مختصة، إلى أن “فيسبوك” بصدد إطلاق اصداره جديد من الشبكة الاجتماعية خاص بالشركات باسم “فيسبوك في العمل”، وذلك الشهر المقبل.

وبحسب موقع new.theinformation، فإن الشبكة الجديدة ستكون مأجورة على الاقل عند اطلاقها، وتتيح للشركات بإنشاء نُسخة من “فيسبوك” لموظفيها، وسيتحدد المقابل المادي تبعاً لعدد المستخدمين.

ويمكن لأي شركة استخدام الخدمة مهما كان حجمها، وتعمل الخدمة بنفس الخوارزمية المستخدمة في “فيسبوك” التقليدي.

ويشار إلى أنه يوجد حالياً في شبكة “فيسبوك في العمل” حوالي 5.25 مليون مستخدم بمرحلة الاختبار.

شام تايمز

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