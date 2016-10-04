بعد توقيفه لساعات .. السلطات المصرية تخلي سبيل وائل جسار

أخلت السلطات المصرية سبيل الفنان اللبناني وائل جسار بعد احتجازه عدة ساعات يوم الأحد لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به قانونا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية في مطار القاهرة قولها، إن “جسار كان يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار, بينما يسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية في الطائرة”.

وأضاف المصدر أن “السلطات أخلت سبيل المغني اللبناني وسمحت بسفره بعد أن تنازل عن 44 ألف دولار تزيد على الحد المسموح بحيازته على الطائرة”.

وكان جسار يستعد للسفر على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في الرحلة رقم 305 عندما منعته السلطات من السفر وألقت القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان جسار توجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي بأكبر مركز مؤتمرات في الشرق الأوسط، بمحافظة الإسكندرية.

شام تايمز

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