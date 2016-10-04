لافروف وموغيريني : اتفقنا على ان خطوات التسوية بسوريا يجب أن تتم من دون شروط مسبقة

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي وفيديريكا موغيريني، يوم الإثنين، على ان خطوات التسوية في سوريا يجب أن تتم من “دون شروط مسبقة”.

وذكرموقع (روسيا اليوم) ان وكالة (نوفوستي) الروسية نقلت عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن المسؤولين شددا في اتصال هاتفي على “ضرورة التزام الأطراف بالجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية، ومن ضمنها تأمين وقف إطلاق النار وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية وبدء العملية السياسية، دون وضع شروط مسبقة، بعيدا عن السعي لإحراز تقدم في مجال واحد على حساب آخر”.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت، يوم الاحد عن “مبادرة انسانية عاجلة” للاتحاد الاوروبي بهدف افساح المجال أمام المنظمات الانسانية لتقديم المساعدة لسكان مدينة حلب المحاصرة.

ويعقد مجلس الامن الدولي, جلسة له, يوم الاثنين, لمناقشة مشروع القرار الفرنسي حول الاوضاع في مدينة حلب, والتي تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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