للمرة الثانية.. انتخاب أنس العبدة رئيساً للائتلاف الوطني ب 74 صوتا

انتخب أعضاء الهيئة العامة لـ”الائتلاف الوطني” المعارض، يوم الإثنين، أنس العبدة بـ 74 صوت رئيسا للهيئة.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الشخصية عبر (تويتر) أنها “انتخبت في اجتماعها للدورة 30، عبدالاله فهد بـ 80 صوت أميناً عاماً للائتلاف الوطني”.

كما انتخبت نواب الرئيس بـ 80 صوت وهم، عبد الأحد اسطيفوا عبد الحكيم بشار سميرة المسالمة.

وكان أعضاء الهيئة انتخبوا في شهر آذار الماضي، أنس العبدة رئيسا للائتلاف خلفا لخالد خوجة. وكل من موفق نيربية وعبد الحكيم بشار وسميرة مسالمة نواباً له، وعبد الإله فهد أميناً عاماً.

يذكر أن العبدة أسس حركة “العدالة والبناء” من لندن بوصفها “حركة سورية معارضة للنظام”، كما أصبح رئيساً لإعلان دمشق في المهجر، وكان من مؤسسي “المجلس الوطني”، ثم عضواً في الأمانة العامة للمجلس، كما شارك في تأسيس “الائتلاف الوطني”.

شام تايمز

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