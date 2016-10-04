واشنطن تعلق المحادثات الثنائية مع موسكو بشان الملف السوري .. والاخيرة “تأسف”.. دي ميستورا : سنواصل الجهود بالدفع لحل سياسي بسوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين تعليق مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا حول الملف السوري، في خطوة تأتي بعد تبادل الاتهامات حول فشل اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن سبب وقف الاتصالات مع روسيا حول سوريا هو عدم تنفيذ موسكو لإلتزاماتها.

وأضافت، أن أمريكا ستسحب أفرادها الذين كانوا يتولون مهام الهدنة في سوريا بشكل مشترك مع روسيا. وأوضحت، أن “واشنطن ستواصل استخدام قنوات الاتصال العسكرية لتجنب وقوع حوادث في أجواء سوريا”.

يذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر لـCNN، قال فيه إن من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب في ظل هجوم الحكومة السورية بدعم روسيا على حلب.

وكان تونر قال في وقت سابق إن العملية الدبلوماسية بين البلدين بشأن سوريا “على جهاز الإعاشة لكنها لم تمت بعد”.

وأضاف أن كيري تحدث إلى لافروف دون أن يحرزا تقدما نحو استئناف وقف الأعمال العدائية في سوريا لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الاتصالات.

وأوضح تونر أن الولايات المتحدة لا تزال “على وشك” تعليق الاتصالات الثنائية مع روسيا بشأن سوريا، لكنه قال إن هناك أساسا كافيا للمحادثات يجعل واشنطن غير راغبة في الانسحاب منها بعد.

وكان كيري هدد بتعليق التعاون مع روسيا إذا تتخذ خطوات فورية لوقف الهجمات على حلب وإعادة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية كشفت , في وقت سابق, أن واشنطن تدرس خيار استخدام القوة العسكرية ضد النظام في سوريا، أو تزويد المعارضة بأسلحة نوعية جديدة، بهدف وقف الهجوم الروسي على حلب,

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية, تسجيلا صوتيا مسربا لكيري أثناء اجتماعه بعدد من المدنيين السوريين , جاء فيه ان “الوزير الامريكي محبطا لأن جهوده الدبلوماسية لإنهاء النزاع في سوريا لم يتم دعمها بعمل عسكري تشنه الولايات المتحدة”.

فيما اعربت روسيا عن “اسفها,” واصفة القرار بأنه “مخيب للامال”. وردت على لسان عدد من مسؤوليها, انها لا تزال منفتحة للحوار مع واشنطن بشأن التسوية السورية , وانها مستمرة في مكافحة الارهاب ودعم الحكومة السورية , مهددة في الوقت ذاته الجانب الامريكي من شن أي عدوان على القوات النظامية السورية, رافضة فكرة تسليح المعارضة , واصفة الخطوة بانها “غير بناءة”.

وتوصلت موسكو وواشنطن في ايلول الماضي الى اتفاق هدنة في سوريا, استمرت لمدة اسبوع, لكنها انهارت, نتيجة حدوث خروقات من قبل المعارضة والنظامي, وسط تبادل التهم بين الروس والامريكيان بعدم تنفيذ الالتزامات فيما يخص الاتفاق, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة .

تعليقاً على وقف المحادثات الامريكية الروسية .. دي ميستورا : سنواصل الجهود بالدفع لحل سياسي بسوريا

اعرب الموفد الاممي الى سوريا ستيفن دي ميستورا, يوم الاثنين, عن “اسفه” لقرار واشنطن بتعليق مباحثاتها مع روسيا حول سوريا, مشيرا الى مواصلة “الضغط للتوصل لحل سياسي في سوريا”.

ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله ان “الامم المتحدة تتعهد الدفع باتجاه حل سياسي في سوريا رغم تعليق المفاوضات الاميركية – الروسية”.

شام تايمز

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