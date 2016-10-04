مجلس الامن يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشروع القرار الفرنسي حول الوضع حلب .. ردا على مثيله الفرنسي .. روسيا تتقدم بمشروع قرار لمجلس الامن حول سوريا

يعقد مجلس الامن الدولي, جلسة له, يوم الاثنين, لمناقشة مشروع القرار الفرنسي حول الاوضاع في مدينة حلب, والتي تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن ديبلوماسيين قولهم ان” المجلس المؤلف من 15 عضوا سيبدأ محادثات بشأن النص – الذي صاغته فرنسا وإسبانيا -مساء يوم الاثنين”.

ويطلب مشروع القرار , بحسب رويترز, من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة, ويهدد “باتخاذ إجراءات أخرى” في حالة عدم امتثال “أي طرف في الصراع الداخلي السوري”.

ويدعو مشروع القرار روسيا والولايات المتحدة لضمان هدنة فورية في مدينة حلب , “ووضع حد لكل الرحلات العسكرية فوق المدينة”.

وكانت فرنسا اعلنت, في وقت سابق, انها ستوزيع قرار في مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار في حلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون “متهما بارتكاب جرائم حرب”.

وتعيش احياء حلب الشرقية أحداثاً دموية منذ أيام، من قصف مكثف ومعارك, ادت لسقوط العشرات مابين قتيل وجريح وخروج مشاف عن الخدمة, عقب انهيار اتفاق التهدئة، في وقت تحاول القوات النظامية, بمساندة الطيران الروسي, اقتحام الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وتتواصل ردود الافعال الدولية المنددة لمايجري في حلب, وسط دعوات ومناشدات بضرورة التحرك الفوري لانهاء ماوصفوه “بالمأساة”, في وقت تواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف.

ردا على مثيله الفرنسي .. روسيا تتقدم بمشروع قرار لمجلس الامن حول سوريا

اعلنت موسكو, يوم الاثنين, عن عزمها التقدم بمشروع قرار أمام مجلس الامن الدولي حول سوريا, وذلك ردا على مثيله الفرنسي , والذي وصفته بانه “احادي الجانب ومتحيزاً”.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وكالات ان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اوضح ان موسكو تعتبر مشروع القرار الفرنسي “أحادي الجانب ومتحيزا, لاحتوائه عناصر لا علاقة لها إطلاقا بالمسألة الإنسانية، لا سيما فقرة الكيماوي السوري”.

وبين غاتيلوف ان “هذا القرار يثير لدينا أسئلة كثيرة.. نحن لا نؤيد مثل هذه الخطوات المسيسة التي تهدف إلى استخدام مجلس الأمن لتقديم مزيد من الضغط على سوريا وروسيا..يحتوي مشروع القرار عرضا بخصوص إنشاء ما يشبه الرقابة على تنفيذ الالتزامات الإنسانية، لكن مرة أخرى، ما الداعي لإنشاء رقابة ما بتكليف وأهداف غير واضحة في الوقت الذي تعمل فيه بالفعل مجموعة عمل للشؤون الإنسانية في جنيف منذ فترة طويلة؟ والتي تناقش كل هذه المواضيع، من مسائل إيصال المساعدات الإنسانية وهلم جرى”.

وكانت فرنسا اعلنت, في وقت سابق, انها ستوزيع قرار في مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار في حلب, معتبرة ان كل من يرفض التصويت على القرار سيكون “متهما بارتكاب جرائم حرب”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف مناطق مدنية في عدة مناطق لاسيما في حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

يشار الى ان مجلس الأمن الدولي عقد , اشهر الماضي, جلسات خاصة لبحث الوضع في سوريا، دون التوصل لقرار موحد, وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية عن تأجيج العنف بين روسيا من جهة وامريكا ودول غربية من جهة ثانية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes