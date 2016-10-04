مقتل 20 بعد انفجار في قاعة أفراح بالحسكة وداعش تتبنى

قالت وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم عندما وقع انفجار داخل قاعة أفراح كردية في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد إن 22 شخصا قتلوا جراء الانفجار مضيفا أن الكثير من المصابين في حالة خطيرة من بينهم “العريس” وقيادي في حزب كردي.

وذكرت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات. وأضافت أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة أو بواسطة انتحاري.

وجاء في بيان نقلته وكالة أنباء أعماق القريبة من تنظيم الدولة الإسلامية إن انتحاريا هاجم تجمعا لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية بسلاح رشاش وسترة ناسفة في أطراف مدينة الحسكة. ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وقالت بعض التقارير غير المؤكدة إن الهجوم ربما نفذته انتحارية.

وتقع صالة الزفاف المذكورة في قرية تل طويل بالقرب من الحسكة، بين حاجزي دوار الصباغ والقرميد، التابعين للقوات الكردية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف صالة زفاف (كانت تشهد حفل زفاف عندما حصل التفجير).

وقع الحادث في وقت مبكر من المساء في قاعة عامة على الطريق السريع بين الحسكة ومدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد والواقعة إلى الشمال الشرقي.

شام تايمز

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