النمسا : التحقيق مع سوريين أعطوا فتاة نمساوية جرعة زائدة من الكوكايين

تحقق الشرطة في مدينة إنسبروك الواقعة في غرب النمسا مع شابين سوريين أعطوا فتاة نمساوية جرعة زائدة من الكوكايين.

وقالت صحيفة كرونه النمساوية، إن فتاة (١٥ عاماً) قضت ليلتين عند شخصين سوريين وشربوا كثيرا من الكحول والمخدرات، ثم وجدوها يوم الثلاثاء الماضي مغمياً عليها عند مدخل البناء.

وقال الشابان، إن شخصاً آخر قام باعطاء الفتاة الجرعة الزائدة ليتبن لاحقاً أنهما من قام بذلك، بحسب الشرطة.

وقالت الصحيفة إن سيارة الإسعاف حضرت ونقلت الفتاة إلى المشفى.

وأضافت الصحيفة أن حياة الفتاة في خطر وهي في العناية المشددة، فيما تحقق الشرطة مع الشابين السوريين.

شام تايمز

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