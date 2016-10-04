إيران تحذر رعاياها من السفر الى لتركيا لشجار في مرقص ليلي

في تقليد واضح لأسلوب الدول الأوروبية، حذرت إيران رعاياها من التوجه إلى أنقرة على خلفية حادثة طعن شخصية ومشكلة فردية لأحد مواطنيها في تركيا.

وفي تفاصيل القصة حذرت إيران مواطنيها من السفر الى تركيا وطلبت منهم أخذ الحيطة اللازمة أثناء سفرهم، بعد أن تعرض مواطن إيراني لحادثة طعن قتل على إثرها، بعد خلاف نشب بينه وبين العاملين على “الحساب” في ملهى ومرقص ليلي، اذ اعترض الايراني على ارتفاع السعر، فحصلت مشاجرة وتعرض للضرب من قبل ٦ أشخاص انتهت بمقتله.

وأرسلت السفارة الإيرانية كتاباً إلى وسائل الإعلام الايرانية تحذر فيه من مخاطر المجيئ الى تركيا بهدف السياحة، او المقيمين فيها أساسا، وطلبت منهم الابتعاد عن الاماكن المشبوهة والخطرة، اذ وصلتهم اخبار تعرض مواطنيهم الى مضايقات كبيرة في كثير من الاحيان.

شام تايمز

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