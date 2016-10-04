” فيس بوك ” يستنسخ من ” سناب شات “

تعمل شركة فيسبوك حالياً على تجريب ميزة جديدة ضمن منصة ماسنجر في بولندا، وتحمل الميزة الجديدة اسم Messenger Day، وتعتبر الميزة التي استنسختها فيسبوك إحدى السمات الرئيسية لتطبيق التراسل سناب شات.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي منصة ماسنجر تبادل ومشاركة مقاطع الفيديو والصور المعدلة بالمرشحات، والتي تختفي في غضون 24 ساعة، بشكل يشابه تماماً الطريقة المستخدمة ضمن سناب شات.

و بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ، تتوفر الميزة حالياً لمستخدمي منصة ماسنجر في بولندا فقط، وقد اختارات شركة فيس بوك اختبار الميزة في بولندا لوجود عدد كبير من مستخدمي منصتها هناك وعدم وجود موطئ قدم قوي لتطبيق سناب شات.

وتتشابه ميزة Messenger Day بشكل كبير مع ما يقدمه سناب شات أو انستغرام عبر ميزة القصص، وذلك من حيث إمكانية ونوعية الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين مشاركتها والقدرة على الرسم أو إضافة النصوص إلى الصور.

وقد عمدت فيسبوك إلى خلق تغيير كبير يختلف عن سناب شات عبر تقديمها واستخدامها مرشحات الرسم بمثابة اقتراحات لما يمكن للمستخدمين مشاركته، وذلك بدلاً من مجرد السماح للمستخدمين بالاحتفال بالأعياد والمناسبات أو إظهار موقعهم الجغرافي عن طريق المرشح الجغرافي geofilters في سناب شات.

ورغم وجود فرق واضح من ناحية تأثيرات العدسات في سناب شات، إلا ان هذه الفروق قد تتلاشى بعد فترة وذلك بسبب استحواذ فيس بوك في شهر مارس/آذار على تطبيق MSQRD.

ويبدو أن فيسبوك قد اقتنعت حالياً، بعد محاولتها سابقاً شراء Snap Inc المعروفة آنذلك باسم سناب شات، بالقيام بنسخ كافة المميزات الرئيسية ضمن تطبيق التراسل.

شام تايمز

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