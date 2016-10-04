بالفيديو .. فرنسي يقتحم متجر أبل ويحطم مجموعة من أجهزة آي فون

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل باقتحام متجر لبيع أجهزة آبل في فرنسا قبل أن يبدأ بتحطيم مجموعة من هواتف آي فون كانت معروضة داخل المتجر.

وظهر الرجل وهو يتنقل من طاولة عرض إلى أخرى حيث حطم عدداً لا بأس به من الهواتف حتى تدخل حارس الأمن لثنيه عن متابعة تحطيم الهواتف ما دفع الرجل إلى مغادرة المتجر وكأن شيئاً لم يكن.

ولم تعرف هوية الرجل بعد ولكن الشرطة عممت أوصافه وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور. ويعتقد بأن دافع الرجل وراء تحطيم أجهزة الآي فون هو انزعاجه من ضعف الخدمات التي تقدمها شركة آبل لمشتركيها.

شام تايمز

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