ألمانيا : مقتل لاجئ شاب على يد لاجئ آخر قرب مأوى لللاجئين

قالت الشرطة الاثنين إن لاجئا أفغانيا يبلغ من العمر 18 عاما قتل طعنا أمام الملأ في شرق ألمانيا على يد لاجئ مراهق أخر.

وعانى الضحية من إصابات شديدة في الصدر وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وأعتقل المشتبه به، لاجئ يبلغ من العمر 17 عاما من جامبيا، في مركز للاجئين بعد ثلاث ساعات فقط من حادثة الطعن.

وقالت الشرطة في مدينة لودفيجسفيلد في ولاية براندنبورج إن الحادث وقع يوم الاحد بالقرب من مركز للاجئين القصر حيث كان يقيم اللاجئ الأفغاني المراهق.

ولم توضح الشرطة ما اذا كان المراهقان كانا يعيشان معا في نفس المركز.

ووفقا للتحقيق الأولي، فان المشتبه به المزعوم والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض، إلا أن السبب وراء الجريمة لايزال غير واضح.

(DPA)

شام تايمز

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