رايولا: إبراهيموفيتش رفض عرضاً صينياً يقدر بـ 100 مليون يورو !

قال الهولندي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، أنّ موكله رفض عرضاً بقيمة 100 مليون يورو للعب في الدوري الصيني لكرة القدم.

وقال رايولا في حوار مع صحيفة “الجورنال” الإيطالية: “إبراهيموفيتش هو الأفضل، لقد رفض 100 مليون يورو من الصينيين، إنه لا يريد المزيد من المال، بل يريد الفوز فقط”.

وأضاف “لقد كنت محظوظًا بالعمل مع أبطال مثل زلاتان، بافل نيدفيد، ماكسويل والآن بليز ماتويدي وجيانلويجي دوناروما”.

وتعاقد زلاتان ابراهيموفيتش، البالغ من العمر 34 عاما، لمدة موسم واحد مع مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يؤدي حالياً في بداية موسم جيدة، من خلال تسجيله العديد من الأهداف الحاسمة، ما جعل الصحافة البريطانية المختصة تضعه على رأس قائمة أفضل صفقات “الميركاتو” الصيفي الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

شام تايمز

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