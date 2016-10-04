إدارة ريال مدريد تدير ظهرها لبيبي .. و ترفض تجديد عقده !

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تأجيل ملف تجديد عقد المدافع الدولي البرتغالي بيبي خلال الفترة الحالية وإرجائه إلى وقت لاحق.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل تجديد عقد المدافع البرتغالي المخضرم بيبي حيث تبدو مترددة بشأن تمديد إقامة اللاعب في ملعب سانتياغو برنابيو لفترة أطول.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن النادي الملكي متخوف من سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب فيما بات الأخير بإمكانه التفاوض مع أندية أخرى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن تألق المدافع الفرنسي الشاب رافائيل فاران مع إمكانية عودة دييغو لورينتي المعار إلى صفوف ملقة الأندلسي وزميله خيسوس فاييخو من إنتراخت قد يشكل حلاً لإدارة ريال مدريد في حال رحل بيبي رسمياً عن الفريق الملكي.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، كان الفيفا قد أصدر قراراً بحرمات قطبي مدريد من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين متتاليتين في خطوة مشابهة لما حدث مع العملاق الكتالوني برشلونة قبل سنة ونصف.

وكانت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز قد أعلنت نيتها تمديد عقد المدافع البرتغالي الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا علماً أن تعاقد بيبي مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

شام تايمز

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