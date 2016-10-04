ألمانيا : الشرطة تطلق سراح سوري تم الافتراء عليه

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب سوري لفترة مؤقتة بمدينة برنبورغ بولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية تم اتهامه عن طريق الخطأ بالإعداد لهجوم.

وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الجرائم بالولاية يوم الأحد إنه ليست هناك أدلة ضد هذا الشخص، وأكد قائلاً: “تبين أنه تم الافتراء على الشاب 21 عاماً”.

وأضاف المتحدث أنه تم إطلاق سراحه.

وتبحث الشرطة حالياً عن صاحب البلاغ عن المعلومة الخاطئة في حق هذا الشاب.

(DPA)

شام تايمز

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