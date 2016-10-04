الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينغر يدفع مخالفة بصورة سيلفي

وقع بطل افلام الحركة الاميركي ارنولد شوارزينغر في مشكلة بعدما وبخته الشرطة على ركوبه دراجة نارية داخل محطة قطار في ميونيخ إلا أنها لم تفرض عليه غرامة بل وجهت إليه تحذيرا مع صورة سيلفي.

وكان حاكم كاليفورنيا السابق وحرسه الشخصي أقرا فورا بالخطأ بعدما أوقفهما شرطي الجمعة لأنهما لم يترجلا من دراجتهما داخل محطة القطار على ما أكدت الشرطة الفدرالية في بيان.

وقال نجم سلسلة افلام “ترمينايتور” انه يعاني مشاكل في المشي وعرض التقاط صور لتعويض الخطأ الحاصل على ما اضافت الشرطة.

وقد بثت صورة الشرطي المبتسم والممثل عبر حساب الشرطة في خدمة “تويتر” السبت.

وجاء في التعليق المرافق لها “ركوب الدراجة ممنوع في محطة ميونيخ المركزية حتى على الترمينايتور”.

( AFP )

شام تايمز

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