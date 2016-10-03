تكليف ضريبي موجه لقبر سيدة فرنسية !

معروف أن السلطات المالية في كل بلد شغلها الشاغل ملاحقة المتهربين من الضرائب أينما وجدوا، لكن أن تتعقبهم حتى في قبورهم فهذا نادر الحدوث، لكنه وقع فعلا في إحدى الضواحي الفرنسية.

فقد تلقت السلطات البلدية في مدينة سارزو شمال غرب فرنسا، تكليفا ضريبيا صادرا من السلطات المالية وموجها إلى مواطنة متوفاة، مع تحديد عنوانها بأنه في المقبرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقالت مسؤولة في بلدية سارزو “تلقى رئيس البلدية رسالة من السلطات الضريبية موجهة إلى مواطنة متوفاة، والعنوان المحدد هو: القبر 24 من القاطع الخامس في المقبرة”.

وبرر مسؤول في جهاز الضرائب هذا الخطأ بأنه خطأ آلي، وقال “لا أظن أن موظفا يمكن أن يرتكب هذا الشيء”، مرجحا أن يكون السبب هو إقدام شخص ما من عائلة السيدة المتوفاة على تحويل مكان إقامتها في السجلات إلى المقبرة من دون تسجيل وفاتها تهربا من دفع ضريبة انتقال الملكية.

ويمكن تغيير عنوان السكان عبر الإنترنت ليصبح العنوان الجديد مسجلا تلقائيا في سجل الشخص.

( AFP )

شام تايمز

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