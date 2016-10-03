عالم ياباني يمنح جائزة نوبل في مجال الطب

افتتح يوم 3 تشرين الأول موسم منح جوائز نوبل بإعلان الفائز بالجائزة في مجال الطب والفيزيولوجيا لعام 2016 ، وهو العالم الياباني يوشينوري اوسومي.

وكان ذلك لقاء اكتشافه آلية الالتهام الذاتي التي أدت دورا حاسما في فهم تجدد الخلايا وردة فعل الجسم على الجوع والالتهابات.

وقالت لجنة نوبل في حيثيات قرارها ان “تحولات جينات الالتهام الذاتي يمكن أن تتسبب بأمراض، علما أن عملية الالتهام الذاتي ضالعة في عدة امراض مثل السرطان والامراض العصبية”.

ومع نوبل للطب، سيعلن الفائزون في مجالات أخرى مثل الفيزياء يوم 4 أكتوبر ، والكيمياء يوم 5 أكتوبر، وأخيرا سيعلن الفائزون بجائزة نوبل للسلام يوم 7 أكتوبر وفي مجال الاقتصاد يوم 10 اكتوبر ومجال الأدب يوم 13 تشرين الأول الجاري.

وسبق للجنة نوبل أن منحت جائزة الطب والفيزيولوجيا 106 مرات. وكان فريدريك بانتينج وعمره 32 عاما أصغر حائزي الجائزة سنا حيث تم تكريمه بها عام 1923 لقاء اكتشافه الإنسولين.

وبلغت قيمة الجائزة العام الجاري كما في الأعوام الثلاثة الماضية 8 ملايين كرون سويدي، ما يعادل 932 ألف دولار

شام تايمز

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