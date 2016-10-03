كارول سماحة تتلقى هدية من الفيفا

تلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة هدية مميزة من الفيفا تقديراً لمشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم للشابات تحت 17 سنة المقام في الأردن.

كارول نشرت صورة ظهرت فيها تحمل كرة قدم صغيرة، وكتبت معلقة عليها: «شكراً فيفا على هذه الهدية الجميلة، متحمسة جداً للغناء في افتتاح كأس العالم للشابات تحت 17 سنة»، حيث تمنى الفانز للنجمة اللبنانية النجاح والتوفيق بحفلها.

من ناحية أخرى، تستعد كارول سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 21 أكتوبر في مدينة ملبورن بأستراليا.

شام تايمز

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