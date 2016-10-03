موسكو: لم نقصف أي جماعة مسلحة او فصيل معارض مدعوم أمريكيا في حماه

أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، ان القوات الروسية والقوات النظامية السورية، لم تقصف جماعة معارضة انضمت الى الهدنة وأبلغت عن مواقعها، وذلك عقب أنباء عن استهداف الغارات الروسية لفصيل معارض مدعوم أمريكيا في حماه.

جاء في بيان صادر عن مركز المصالحة الروسي في قاعدة “حميميم” الجوية في ريف اللاذقية، انه تم رصد 66 انتهاكا من قبل جماعات مسلحة غير شرعية خلال الساعات الـ24 الأخيرة في محافظات حلب (39) ودمشق (18) واللاذقية (6) وحماة (3)، وذلك باستخدام مدافع هاون ودبابات ومنصات إطلاق يدوية الصنع وأسلحة نارية.

وأكد البيان أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى نظام الهدنة وصل إلى 702 بلدة، مضيفا أن 8 بلدات جديدة وقعت اتفاقات هدنة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في محافظات اللاذقية (5) وحمص (2) والقنيطرة (بلدة واحدة).

وأشار البيان إلى مواصلة المفاوضات مع قادة جماعات مسلحة معارضة في محافظات دمشق وحمص وحلب والقنيطرة، حيث ان عدد الجماعات المسلحة التي أعلنت عن تمسكها بشروط الهدنة لم يتغير ويبلغ 69 جماعة.

ويأتي تصريح الدفاع الروسية، بعد أنباء تداولتها مصادر معارضة عن قصف روسي لمقر فصيل سوري معارض مدعوم من واشنطن، حيث قالت المصادر ان ستة مقاتلين على الاقل من “جيش العزة” قتلوا جراء تنفيذ طائرات روسية أكثر من 13 غارة بصواريخ ارتجاجية استهدفت المقر الرئيسي لـ”جيش العزة” في المرتفعات الجبلية القريبة من بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي بوسط سوريا .

وكان الجيش النظامي اعلن في 19 ايلول عن انتهاء مدة هدنة استمرت 7 أيام، عقب اتفاق روسي امريكي على احلال وقف اطلاق النار في سوريا، تم خلاله تبادل اتهامات بين الأطراف المتصارعة بارتكاب خروقات، تلاه تأكيد امريكي ان الاتفاق “لم يمت”، وسط مساعي دولية لإحياءه.

شام تايمز

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