هنغاريا : فشل استفتاء حول إعادة توطين اللاجئين لعدم الوصول للنسبة المطلوبة

أعلن نائب رئيس حزب فيدس الحاكم جيرجيلى جولياس، عدم وصول نسبة إقبال الناخبين في استفتاء المجر على حصص البلاد في إعادة توطين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الـ50 % اللازمة، ومن ثم يكون الاستفتاء باطلاً.

وأدلى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بصوته اليوم الأحد، في استفتاء على خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص.

وأضاف في حديثه باللغة الإنجليزية، أنه فخور بأن المجر كانت أولى الدول الأعضاء بالاتحاد التي تنظم مثل هذا الاستفتاء.

وأوربان الذي يتولى السلطة منذ عام 2010 من بين أشد المعارضين للهجرة في الاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي أغلق حدود بلاده الجنوبية بسياج من الأسلاك الشائكة، وكلف آلافاً من رجال الجيش والشرطة بالقيام بدوريات على الحدود.

(DPA)

شام تايمز

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